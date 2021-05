Covid-19, in provincia incremento di nuovi casi. Tortorici: al vaglio proroga della zona rossa

Sono 88 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri nella provincia di Messina, che sale al terzo posto tra i distretti siciliani per numero di nuovi contagi. 1.947 gli attuali positivi sul territorio, secondo l’ultimo report trasmesso dall’ufficio Straordinario per l’emergenza covid-19 di Messina. In calo, dunque rispetto ad una settimana fa, quando erano 2.167.

Nella giornata di ieri si sono registrate 3 vittime, tutte donne: una 93enne di Nizza di Sicilia, morta il 10 maggio scorso ed una 69enne di Barcellona Pozzo di Gotto, deceduta l’11 maggio al Policlinico e di una 88enne messinese morta al Papardo il 10 maggio.

Scende il numero degli attuali positivi a Tortorici, tornando sotto quota 100. Sono 93 i casi accertati con test molecolare e 6 le persone positive al test rapido. E mentre in una settimana, si è dimezzato il numero delle persone in quarantena, passando dalle 116 del 5 maggio alle 66 di ieri, la situazione resta critica sul fronte dei nuovi contagi: 18 i nuovi casi di covid-19 registrati. Un numero che, stando ai parametri, potrebbe far scattare la proroga della zona rossa per un’altra settimana.

A Militello Rosmarino, passano da 11 a 7 gli attuali positivi al tampone molecolare, di cui uno è ancora ricoverato in ospedale. Restano solo 2 i soggetti in quarantena fiduciaria.

Curva dei contagi in netta discesa a Milazzo, dove sono 59 gli attuali positivi, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto si registra un lieve incremento di nuovi contagi, con gli attuali positivi che passano da 144 a 147.