Covid-19: 589 nuovi contagi in Sicilia. Scende il numero dei morti, 6 oggi

Lieve flessione verso l’alto della curva dei contagi in Sicilia. Sono 589 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sull’Isola, a fronte di 7.347 tamponi molecolari processati. Ieri i casi del giorno erano stati 494 su 5.766 tamponi.

Scende così leggermente il tasso di positività, che si attesta all’8,02% (ieri 8,5%). Con i test rapidi l’incidenza scende al 3,02%, ma la Regione Siciliana continua nella scelta di non conteggiare i test antigenici positivi.

Sono 498 i guariti di oggi, anche se il numero degli attuali positivi sull’isola sale a 22.230. Si dimezzano, invece, i decessi legati al Covid: 6 nelle ultime 24 ore conto i 14 di ieri.

Aumentano, anche se di poche unità, anche le persone che necessitano di cure ospedaliere, che oggi sono 1.119 (ieri erano 1.110), di cui 131 in terapia intensiva (5 meno di ieri, con 3 nuovi ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi per provincia, primato negativo ancora a Palermo con 252 nuovi casi, segue Catania con 112. Poi Ragusa con 64 nuovi contagiati, Siracusa con 62, Messina con 46 Caltanissetta con 28 e Trapani con 20. In coda Enna con 4 e Agrigento con 1 solo nuovo caso

In Italia

In calo i contagi nell’intera penisola, dove si contano complessivamente 5.080 nuovi contagi (ieri erano stati 8.292) e tanti guariti 15.063, che fanno scendere gli attuali positivi a 373.670, oltre 10.000 in meno rispetto a ieri. Sale, però, il numero delle vittime, oggi sono 198, mentre ieri erano state 139.