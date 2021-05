S. Stefano di Camastra, Francesca Perez entra in giunta al posto di Marina Consentino

Cambio in giunta comunale a S. Stefano di Camastra, dove entra a far parte dell’esecutivo Francesca Perez, al posto dell’uscente Marina Consentino. Sono state ufficializzate oggi, infatti, le dimissioni dell’assessore Consentino, con delega ai servizi socio-assistenziali, intervenute per ragioni esclusivamente personali, come spiega una nota del primo cittadino Francesco Re.

Francesca, 26 anni, laureanda in scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, è già Presidente dell’Azione Cattolica della città delle ceramiche ed è alla sua prima esperienza politica.

“Un grandissimo grazie a nome mio e della giunta comunale e di tutta la compagine “S. Stefano nel Cuore” per il suo personale impegno, per la grande professionalità dimostrata, per la serietà e la qualità del lavoro svolto. Marina è e rimane una risorsa preziosa per la comunità stefanese, che spero possa sempre, seppur da una posizione diversa, avvalersi della sua generosità e della sua intelligenza ” Scrive il sindaco porgendo i suoi ringraziamente a Marina Consentino e aggiunge. “A lei subentra Francesca Perez, da anni impegnata attivamente nel mondo del volontariato cattolico e che gode della stima e della fiducia di tanta parte della società stefanese. A lei, alla quale sono giunti per primi i consigli e gli auguri dell’assessore uscente, i migliori auguri di buon lavoro, certo come sono che saprà far bene. ”

Nella foto da sinistra: il neo-assessore Francesca Perez, Francesco Re e l’assessore uscente Marina Consentino.