Coronavirus – Longi, verso la fine del lockdown? Scendono a 38 gli attuali positivi

Dati confortanti per il comune di Longi, dichiarato zona rossa a partire dallo scorso 21 aprile e che aveva già subito una proroga delle limitazioni disposte dal governo regionale per arginare la diffusione del coronavirus fino al prossimo 7 maggio.

Nella giornata di ieri, infatti, sono scesi da 45 a 38 gli attuali positivi nel piccolo comune del messinese, mentre sono 19 le persone attualmente in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi. Nell’ultimo aggiornamento dello scorso 23 aprile, erano ben 62 i soggetti in quarantena.

Numeri che fanno ben sperare i cittadini longesi, dunque, di poter tornare, a partire dall’8 maggio, in zona arancione.