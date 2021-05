Un incidente stradale autonomo si è verificato questo pomeriggio a Brolo, intorno alle 17. Una Citroen, guidata da una giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva la via Trento.

Fortunatamente illesa la conducente. Sul posto la Polizia Municipale di Brolo per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto bloccato per circa 15′, ma adesso la situazione è tornata alla normalità.