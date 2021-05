Covid – I casi in provincia di Messina in diminuzione nell’ultimo mese. 92 gli attuali positivi a Tortorici

89 i casi di Covid registrati nel bollettino di ieri in provincia di Messina, che per la seconda settimana di fila fa registrare dati in calo dopo cinque di aumento: rispetto i sette giorni precedenti la media giornaliera è passata da 101 a 84 casi al giorno.

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, nei tre ospedali di Messina e in quello di Barcellona ci sono 82 contagiati ricoverati (1 meno di ieri) di cui 27 in rianimazione (3 in meno rispetto al giorno precedente).

Sui Nebrodi, nella zona rossa di Tortorici è ancora in crescita il numero degli attuali positivi: sono cinque, infatti, i soggetti risultati positivi nelle ultime 24 ore. Ulteriori 18 persone già risultate positivi nei giorni scorsi al test rapido hanno invece ricevuto conferma dal tampone molecolare. Adesso sono dunque 92 gli attuali positivi nel comune oricense, di cui 79 al molecolare e 13 al rapido, mentre sono ben 139 i soggetti in isolamento domiciliare.

Sotto osservazione, sui Nebrodi, anche il comune di Longi, dove la zona rossa è stata prorogata fino al 7 maggio.

Nel messinese purtroppo si registrano altre due decessi legati al Covid-19: si tratta di un 69enne di San Marco d’Alunzio che soffriva di patologie pregresse e che sabato è deceduto al Policlinico di Messina ed un uomo di 84 anni, che si è spento ieri al Papardo.

A Sant’Agata Militello oggi sono tornati a scuola i bambini di asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie, mentre restano ancora sospese le lezioni in presenza per gli istituti superiori. Con la nuova ordinanza del sindaco Mancuso cessano anche le restrizioni relative alle attività sportive e ricreative ed anche la pubblica fruizione delle ville comunali e potranno riprendere anche i mercati settimanali.

In lieve aumento anche a Barcellona Pozzo di Gotto il numero degli attuali positivi, che passa da 146 a 148, mentre sono sempre 6 i ricoverati in ospedale. Nessun aggiornamento invece da Milazzo, dove gli attuali positivi nell’ultimo bollettino erano 99.