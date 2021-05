Covid – 772 nuovi casi in Sicilia, solo 3 le vittime. 761 i guariti

Sono 772 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, su 5.484 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore.

I numeri di oggi fanno nuovamente alzare il tasso di positività, che passa dal 10% di ieri al 14% di oggi. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 7,8%, ma ricordiamo che la Sicilia non tiene conto dei postivi al test antigenico.

La Sicilia è al sesto posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, ma è diminuito il numero delle vittime del Covid nell’isola, che oggi sono 3 (ieri erano state 10). I deceduti in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 5.423.

I guariti del giorno sono invece 761, e scende decisamente anche il numero dei positivi al Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere: 1.313 oggi, 10 in più di ieri, di cui 163 in terapia intensiva (4 in meno di ieri, con 10 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i dati delle province, sono 205 i casi registrati a Catania, 192 a Palermo, 89 a Messina, 106 a Siracusa, 35 a Trapani, 82 a Ragusa, 39 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento e 10 a Enna.