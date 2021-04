Coronavirus – Acquedolci: 8 i positivi, tra cui uno studente della scuola media. Scuole chiuse fino a mercoledì

Nuovi casi di positività anche ad Acquedolci, che per parecchie settimane è stato comune “covid free”. Sono 4 i soggetti positivi al test molecolare e 4 al rapido.

I nuovi casi come scrive il primo cittadino Alvaro Riolo “però non destano particolare preoccupazione in quanto legati tutti allo stesso nucleo familiare.”

Nonostante ciò, vista la comunicazione da parte dell’asp della positività di un ragazzo frequentante la scuola media, a scopo prettamente precauzionale ho provveduto ad emettere un’ordinanza per la sanificazione dei locali e la conseguente chiusura del plesso delle scuole medie fino a mercoledì.

“Colgo l’occasione per ringraziare le mamme della classe coinvolta per la collaborazione, in quanto si sono dette subito disponibili a provvedere privatamente e volontariamente ai tamponi rapidi per i loro figli, a prescindere dalle disposizioni dell’asp.” Aggiunge Riolo.

“Vi raccomando il rispetto delle regole che sono una prima arma utile a mantenere il contagio sotto controllo”.