25 aprile, la Festa della Liberazione. Manifestazione in forma ridotta a Capo d’Orlando

Per il secondo anno consecutivo la festa della Liberazione si svolgerà in termini ridotti a causa del coronavirus, ma non per questo sotto tono o a bassa voce.

A Capo d’Orlando, domani, in Piazza Matteotti, il Comitato 25 aprile, ha organizzato una serie di manifestazioni per ricordare gli uomini e le donne della Resistenza che lottarono per liberare l’Italia dall’oppressione nazi-fascista, senza tralasciare tutte quelle realtà attuali che ancora vedono popoli e nazioni schiacciate da regimi totalitari.