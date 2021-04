Il Comune di Capo d’Orlando sbarca su App IO, l’applicazione dei servizi pubblici

Il Comune di Capo d’Orlando approda su App IO, l’applicazione dei servizi pubblici. Si tratta di una novità importante e particolarmente utile per tutti i cittadini che, tramite l’app scaricabile sullo smartphone, possono ricevere messaggi e avvisi di scadenze, con la possibilità di archiviarle e aggiungerle nel calendario personale oltre che effettuare pagamenti di servizi e tributi direttamente dall’app in pochi secondi. IO, infatti, integra pagoPA, il sistema per eseguire i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modo semplice, certo e trasparente e consente di salvare in modo sicuro i metodi preferiti di pagamento (carte di credito e, presto, anche bancomat, paypal e altri).

Il Comune di Capo d’Orlando è presente su IO anche per i servizi civici e sarà possibile, ad esempio, ricevere un promemoria con la scadenza della carta d’identità.

Prerequisito fondamentale per accedere all’App IO, punto di riferimento della pubblica amministrazione in un’ottica di facilitazione dei rapporti con i cittadini, è essere in possesso di CIE (carta d’identità elettronica) o di SPID.

Per il Sindaco Franco Ingrillì “Si tratta di un grande passo avanti nel campo dei servizi resi alla cittadinanza. Una novità che cammina di pari passo con altri servizi digitali come Spid e PagoPA e che può agevolare notevolmente le richieste dei cittadini soprattutto in questa fase in cui l’emergenza Covid-19 limita gli spostamenti, migliorando la comunicazione tra la cittadinanza e l’Ente locale all’interno della nuova piattaforma di riferimento dell’amministrazione pubblica”.