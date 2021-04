Arresti e denunce effettuati dalla Polfer in Sicilia

E’ di 2 arrestati, 5 denunciati, 3767 persone controllate, 40 veicoli ispezionati, 43 i treni presenziati e 505 pattuglie impiegate nei diversi compiti istituzionali, il bilancio degli ultimi dieci giorni delle principali attività della Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

In particolare a Messina gli agenti Polfer hanno arresto un 68enne per violenza sessuale danni di due ragazze minori a bordo di un tram e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori della Polfer di Trapani, a bordo di un treno regionale, hanno arrestato una donna rumena di 24 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla procura della repubblica di Foggia a marzo del 2020, in quanto deve espiare una pena di poco più di 3 anni, per furto aggravato, rapina e lesioni personali aggravate.

A Palermo gli agenti della Polfer hanno denunciato una 43enne per sottrazione di minori, perché si era allontanata dal proprio domicilio con il figlio senza dare più notizie di sé e un 22enne, per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale; durante le fasi di identificazione, si è rivolto agli agenti con frasi offensive e minacciose, opponendo resistenza. All’uomo è stato anche applicato l’ordine di allontanamento immediato dai luoghi dalla stazione ferroviaria di Palermo e vie adiacenti e sanzionato secondo le norme anticovid-19.

Sempre a Palermo sono stati denunciati due maggiorenni di nazionalità italiana per ricettazione e furto di materiale ferroso, rubato dallo scalo ferroviario di Brancaccio e rinvenuto a bordo di un veicolo risultato rubato, materiale restituito alle ferrovie. Durante i predisposti servizi di vigilanza stazione, gli agenti Polfer hanno rintracciato 3 minori extracomunitari che si erano allontanati arbitrariamente dalle comunità, cui successivamente sono stati riaffidati.