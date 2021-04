Capo d’Orlando – Lunedì 26 aprile al via le vaccinazioni nel nuovo centro di Piazza Bontempo

Il comune di Capo d’Orlando ha rettificato quanto precedentemente annunciato, comunicando che sarà attivo già da domattina, martedì 20 aprile, il link http://vaccini.comune.capodorlando.me.it

sul sito istituzionale del Comune paladino, dove coloro che ne hanno diritto potranno prenotare il proprio appuntamento per sottoporsi a vaccinazione anti-Covid. La conferma con la data della vaccinazione verrà fornita entro il fine settimana.

È slittato dal fine-settimana a lunedì 26 aprile invece l’inizio delle somministrazioni nel centro vaccinale di Piazza Bontempo, a Capo d’Orlando.

Saranno utilizzati tutti e tre i vaccini al momento disponibili in Italia: Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Il nuovo hub vaccinale durante la settimana prossima sarà inserito anche nella piattaforma nazionale per la prenotazione dei vaccini, disponibile anche al link https://testcovid.costruiresalute.it/.

Dalla stessa data le categorie aventi diritto potranno prenotarsi tramite numero verde e con gli altri metodi individuati dalla Regione.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio orlandino, invece, sono al momento 6 le persone contagiate e 25 in quarantena come contatti stretti.

“In alcuni paesi del comprensorio i positivi sono in aumento e per questo sono state adottate diverse chiusure e restrizioni”, scrive il sindaco, Franco Ingrillì, sul suo profilo Facebook. “Motivo in più per non abbassare la guardia ed assumere comportamenti sempre prudenti in un momento davvero delicato”.