Coronavirus – Sindaci del distretto di S. Agata M.llo e commissario Firenze a confronto su procedure di tracciamento

Si è conclusa da poco la videoconferenza con la delegazione dei Sindaci del Distretto n. 31 di S. Agata Militello voluta dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Alberto Firenze, dopo il grido d’allarme lanciato dal Sindaco Castrovinci nella diretta facebook di giovedì sera.

“Il confronto è stato, finalmente, approfondito, costruttivo e gli organi dell’Asp Messina hanno condiviso la necessità di superare in sinergia le criticità segnalate dai Sindaci del Distretto.” Si legge in una nota.

“All’esito della riunione, le richieste provenienti dai primi cittadini saranno messe nero su bianco e inviate al Commissario Straordinario che ha garantito l’immediato avvio di ogni conseguente provvedimento finalizzato alla loro concretizzazione.

Le principali e immediate risposte riguarderanno:

1). la fornitura di apposita apparecchiatura necessaria per processare i tamponi molecolari direttamente all’Ospedale di S. Agata Militello;

2). avvio delle azioni di tracciamento dei contatti dopo la positività al test antigenico rapido;

3). l’immediata comunicazione dei casi di positività accertata e dei contatti stretti individuati da parte degli Uffici dell’Asp ai Sindaci dei Comuni secondo il criterio della residenza;

4). previsione dell’obbligo per i medici di base e per i pediatri di libera scelta di comunicare ai Sindaci i casi di positività e i contatti stretti secondo il criterio della residenza;

5). assoluta priorità alle vaccinazioni a domicilio per i soggetti fragili impossibilitati a recarsi nei centri vaccinali.”