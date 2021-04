Coronavirus – Longi, 15 positivi e 17 persone in quarantena

In seguito alle recenti comunicazioni ufficiali ricevute dall’ASP di Sant’Agata di Militello e dai Medici di base, a Longi si contano 15 soggetti positivi e 17 soggetti in quarantena precauzionale.

“Visto l’aumento dei casi rivolgiamo ancora un appello a tutti i contatti diretti di persone già risultate positive e, soprattutto, a coloro i quali sono conviventi di persone in quarantena, a porsi in isolamento volontario per non concorrere nella diffusione del virus.” Si legge nella nota diffusa dall’amministrazione longese via social.

“Ricordiamo di diffidare da un eventuale esito negativo del tampone se non ripetuto dopo il possibile periodo di incubazione del virus.”

Prorogata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle giornate del 15 e 16 aprile.

Inoltre, viste le numerose richieste per aderire allo screening di massa disposto per domani giovedì 15 aprile a partire dalle ore 9:00 nel drive-in del “Campetto Plurimo”, l’ USCA ha deciso di effettuare i prelievi in 2 giornate. Domani devono presentarsi solo coloro che sono stati già contattati. Nella giornata di domani, poi, saranno contattate le persone che dovranno presentarsi venerdì 16 Aprile.