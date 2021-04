Barcellona Pozzo di Gotto, martedì “question time” al consiglio comunale – VIDEO

Il presidente del consiglio comunale di Barcellona Angelo Paride Pino ha convocato il civico consesso per il 13 aprile alle ore 19.00, per il question time. Sono tre le interrogazioni su cui si dovrà dibattere: la manutenzione dell’illuminazione nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, presentata dal consigliere Antonio Mamì, l’aggiornamento del piano stralcio per l’assetto idrogeologico in alcune zone della città, presentata dal consigliere Raffaelle Campo e la gestione dei fondi pervenuti al comune di Barcellona quale sostegno ed aiuto economico legato all’emergenza Covid, presentata dal consigliere Tindaro Grasso.

Il presidente è ritornato anche sugli scontri in aula che lo hanno visto coinvolto nel corso di precedenti sedute.