La proposta di Sicilia e Sardegna: “Dopo le isole minori, subito immuni le due isole”

Residenti nelle isole minori immunizzati, in Italia come in Grecia. La richiesta è stata accolta dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, il quale ha mandato una lettera ai sindaci delle piccole isole confermando che gli abitanti saranno vaccinati a partire da fine aprile, consentendo di salvare la stagione estiva.

Sull’esempio di Capri, Ischia e Procida, già inserite in corsia preferenziale dalla Regione Campania e dove le somministrazioni cominceranno da questo week-end, anche gli abitanti delle Isole Eolie, dell’arcipelago delle Egadi, e delle Pelagie, Ustica e Pantelleria, saranno immunizzati a breve.

Su questa scia, i presidenti di Sicilia e Sardegna, Musumeci e Solinas, hanno chiesto al Governo Draghi di “avere il coraggio” di andare oltre la proposta di vaccinazione delle isole minori, puntando sulle due grandi isole del Mediterraneo a spiccata vocazione turistica, che possono garantire numeri importanti per la ripresa dell’economia nazionale: “La nostra condizione di insularità – scrivono in una dichiarazione congiunta –, rende più semplice il controllo sanitario, dunque vaccinando l’intera popolazione – concludono -, potremo ospitare in piena sicurezza i turisti”.