Covid-19 – La Sicilia ricalcola i morti: nel bollettino di oggi sono 258. I nuovi positivi sono 1.505

Nel bollettino dell’emergenza Covid del 9 aprile la regione Sicilia ha comunicato i dati relativi ad un ricalcolo del numero dei deceduti e dei guariti. Le ben 258 vittime riportate oggi, infatti, derivano da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti, e fanno sforare alla Sicilia quota 5mila vittime dall’inizio della pandemia.

6.022, invece, i guariti riportati oggi, anche questi derivanti da un ricalcolo, ma stavolta dei dati relativi alle ultime due settimane. Dunque non è dato sapere quanti siano effettivamente i deceduti e i guariti oggi nell’isola.

Dei numeri relativi alle ultime 24 ore, invece, 1.505 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, a fronte di 11.097 tamponi molecolari processati.

Numeri in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati 1.287, e che fanno crescere il tasso di positività, che passa dal 12,2% di ieri al 13,6%.

Tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 4,7%. La Sicilia oggi è quinta, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri.

34 in più, rispetto a ieri, i positivi al Covid ricoverati in ospedale: adesso sono 1.317, di cui 168 in terapia intensiva (4 in più di ieri, con 9 ingressi del giorno)

471 contagi, poco meno di un terzo di quelli dell’intera regione, si è registrato nella provincia di Palermo, che da domani sarà interamente in zona rossa. Poi 238 a Catania, 181 ad Agrigento, 135 a Trapani, 128 a Messina e 110 a Siracusa e Caltanissetta. Poi 84 a Ragusa e 48 ad Enna.

In Italia:

Contagi in aumento anche nel resto d’Italia: sono 18.938 i nuovi casi. Il ricalcolo dei deceduti effettuato oggi dalla Sicilia, invece, fa schizzare a quota 718 le vittime del giorno nella nostra nazione (ieri erano state 487).