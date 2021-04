Capo d’Orlando – Quando sarà avviato e come funzionerà il centro vaccinale – VIDEO

Con la consegna questa mattina al centro vaccinale di Capo d’Orlando in Piazza Bontempo l’ultrafrigorifero idoneo alla conservazione delle dosi, è praticamente tutto pronto per l’avvio dell’hub vaccinale.

“E’ un passo decisivo verso la piena operatività del centro vaccinale che puntiamo di aprire già in questo fine settimana – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì. Ringrazio per la disponibilità e la sensibilità mostrata il Presidente del Parco Barbuzza e l’Asp di Messina. Con questo congelatore sarà possibile la somministrazione anche del vaccino Pfizer.

Stiamo ultimando la sistemazione degli arredi all’interno del centro e grazie alla collaborazione dei medici di famiglia, dell’Usca e dei medici inviati dall’Asp ritengo che, a pieno regime, riusciremo ad effettuare fino a 800 vaccinazioni al giorno”.

L’ingegnere dell’ASP di Messina Riccardo Catania ci ha invece spiegato come funzionerà l’hub dal punto di vista operativo. “Grazie alla presenza di un’ampia area coperta, utilizzata per l’attesa pre-vaccino, siamo riusciti a sfruttare al massimo la superfice interna della tensostruttura.

Sono state realizzate – prosegue l’ing. Catania – 4 postazioni dedicate all’anamnesi, 9 box all’interno dei quali verrà somministrato il vaccino e successivamente un’ampia sala d’attesa post vaccino. Tutto questo oltre ad una serie di locali utilizzati dagli operatori sanitari e non: ufficio, spogliatoio per i medici, una stanza per la preparazione dei vaccini, un piccolo magazzino e un ambulatorio all’interno del quale sarà posta una lettiga e tutto il materiale che occorre per dare assistenza all’utenza.”

Qui il video con le interviste.