Basket, Serie B – Esordio amaro per coach Bartocci con Torrenova – VIDEO

Esordio infelice, per coach Maurizio Bartocci, sulla panchina della Cestistica Torrenovese.

Nel recupero della prima giornata della seconda fase i gialloblu lottano e a due minuti e mezzo dalla fine tornano sul -1 grazie ad una palla rubata di Ferrarotto. I padroni di casa però non mollano e riescono ad imporsi, tornando a distanza di sicurezza e chiudendo la gara col punteggio di 87-80.

Dopo la pausa i siciliani torneranno in campo domenica 11 aprile alle 19 al PalaTorre per affrontare Cremona, formazione stabile in zona playoff, che ha iniziato la seconda fase con una sconfitta sul campo di Agrigento e che domenica scorsa ha battuto Bologna tra le mura amiche.

Intanto in questo weekend, tra Cervia e Rimini, si stanno giocando le Final Eight di Serie A2 e di Serie B.

Bene la Fortitudo Agrigento, che ha conquistato la semifinale battendo Cividale del Friuli. Gli uomini di coach Catalani, alla fine di un match bello e combattuto, si sono imposti con il punteggio di 64 a 69. Oggi la sfida contro Rieti, per provare a conquistare la finale contro la vincente tra Livorno e Piacenza.

Per quanto riguarda la coppa di A2, vincono a sorpresa Udine e Scafati, che battono rispettivamente le due favorite, Torino e Forlì.

Le due formazioni si affronteranno stasera nella semifinale, e la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Napoli e Tortona nella sfida che assegnerà la coppa.