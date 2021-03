Controllo del patrimonio rurale: accordo tra il Parco, il comune di Tortorici e il Corpo Forestale

Con un protocollo tra la Commissione straordinaria del Comune di Tortorici, il Parco dei Nebrodi ed il Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana è stata siglata un’intesa finalizzata a rafforzare i controlli sui fondi destinati ad uso civico.

L’esigenza nasce dalla necessità di rafforzare, sotto il profilo della vigilanza ma anche in fase istruttoria-procedimentale, il controllo dei terreni tradizionalmente concessi a privati e imprese per essere destinati a semina e pascolo.

In particolare, il Comune di Tortorici è proprietario di consistenti fondi tra cui Solazzo, Celesia, Piano Pomare e Sciara. Il regolamento che disciplina le procedure amministrative intese al rilascio delle concessione è al momento in fase di modifica.

Si è addivenuti pertanto al raggiungimento di un accordo, finalizzato alla verifica della consistenza dell’azienda del richiedente, del numero di bestiame e della specie di capi. Oggetto di controllo è anche l’assenza di occupazione di terreni inibiti al pascolo perchè percorsi da incendi negli ultimi dieci anni, interessati da lavori di rimboschimento forestale, noccioleti e aree attrezzate o soggetti ad eventuali altre cause di esclusioni; l’utilizzo personale del terreno da parte del concessionario e l’adempimento agli obblighi di custodia del bestiame così come il mantenimento delle certificazioni sanitarie.

Il protocollo tiene conto che il Servizio 12- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha, tra i propri compiti istituzionali, la vigilanza ed il controllo del territorio, oltre a possedere, in quanto corpo tecnico, le professionalità atte alla verifica dell’uso del territorio e che l’Ente Parco dei Nebrodi dispone di un proprio Corpo di vigilanza, con compiti istituzionali analoghi.

Questo il contenuto del protocollo oggi siglato presso la Sede municipale di Tortorici, sulla vigilanza congiunta del territorio e delle aree oggetto di concessione, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili o soggette a tutela e conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

Sarà il Comune di Tortorici a fornire la documentazione e le informazioni relative alle concessioni per il perseguimento delle finalità oggetto dell’accordo.

Il protocollo, espressione di volontà sinergica tra diverse istituzioni pubbliche verso il perseguimento di obiettivi comuni, sarà un importante strumento operativo per un recupero sostanziale dei valori costituzionali sottesi alla legalità commentano i rappresentanti delle istituzioni firmatarie del documento.

Nella foto i componenti della Commissione straordinaria del Comune di Tortorici, il Presidente del Parco e l’Ispettore Ripartimentale Foreste di Messina

Da sinistra a destra: Matilde Mulè, Giuseppe Sindona, Domenico Barbuzza, Giovanni Cavallaro e Giulia Rosa