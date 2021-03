Santa Lucia del Mela – La comunità domenica illuminerà i balconi con la luce delle candele

Domenica alle ore 20:00, a sette giorni dalla Santa Pasqua, tutta la comunità di Santa Lucia del Mela si unirà in un momento di preghiera e illuminerà i balconi con la luce delle candele, per stare vicini ai malati e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in questo periodo pandemico.

L’idea è promossa dal Gruppo “La valle del Mela” e sostenuta dall’Amministrazione Comunale.

Dopo il suono delle campane, in contemporanea, di tutte le chiese e l’Ave Maria che sarà trasmessa dal Castello che domina il paese sarà rivolta una preghiera al Beato Antonio Franco (al quale si attribuiscono diversi miracoli: tra guarigioni, “traslazioni” e apparizioni di sorgenti d’acqua in periodi di siccità nelle cittadine della Valle) per intercessione alla Vergine Maria Santissima.

Servizio di Francesco Anania