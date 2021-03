Orlandina Basket-Orzinuovi domani in diretta su AM alle 13.30

Lunch match per l’Orlandina Basket, che domani alle 13.30 affronterà Orzinuovi al PalaFantozzi. La gara sarà trasmessa in diretta da Antenna del Mediterraneo.

Coach Sodini potrà contare sulla formazione tipo, stante le assenze di Bellan e Tintori, ma Orzinuovi è pronta a dare battaglia. I Lombardi all’andata si imposero per 92-86, dopo un match a lungo controllato dai biancoazzurri, che arrivarono però stremati nell’ultima frazione di gioco.

La vittoria di domenica scorsa contro Treviglio è stata un toccasana per la formazione del presidente Sindoni, che adesso vuole vincere per evitare le ultime due posizioni in classifica.