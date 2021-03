Tiro a volo – Primo posto per il nasitano Vincenzo Triscari nel campionato regionale elica

Primo posto di categoria ed assoluto, per il nasitano Vincenzo Triscari, nel campionato regionale elica, che ha visto sfidarsi 67 iscritti da tutta l’isola, accorsi a Siracusa nel weekend nonostante le avverse condizioni meteo.

Si sono concluse così, dunque, tutte le gare del circuito invernale di Tiro a volo per le varie specialità.

“Sono ancora più felice – dice Vincenzo Triscari, tiratore del tav Castanea –, perché questa non è una specialità che pratico spesso. Mi alleno molto di più col piattello, quindi è un risultato che ha un valore doppio. Ringrazio la mia società, la tav di Castanea, perché mi mettono in condizione di allenarmi al meglio”.

Il risultato ottenuto domenica permetterà al tiratore di Naso di partecipare al campionato mondiale di specialità, che si svolgerà a Messina nel 2022.

Per quanto riguarda la gara a squadre di elica, il TAV Castenea è arrivato agli spareggi finali contro i vincitori del TAV Carlino. Terza classificata l’ospitante Siracusa.

La settimana scorsa Triscari aveva partecipato al primo gran premio nazionale di “Fossa Universale”, qulificandosi al 2° posto di categoria ed al 4° posto assoluto.

La seconda prova si svolgerà in Calabria, sul campo di Rosarno, il prossimo 25 aprile. La prova servirà per la qualificazione nella nazionale italiana di Tiro a volo, in vista dell’europeo.