Torrenova, l’amministrazione comunale consegna le uova di Pasqua agli studenti torrenovesi

L’amministrazione comunale del comune di Torrenova, guidata dal sindaco, Salvatore Castrovinci, questa mattina ha consegnato agli studenti delle scuole di Torrenova le uova pasquali di cioccolato.

Un appuntamento con che non è stato annullato, ma che anzi, nel rispetto delle normative anti-covid19, ha voluto rappresentare un segnale di resilienza e di rinnovo del messaggio Pasquale di rinascita per i più piccoli, fortemente penalizzati nell’esperienza scolastica ed extrascolastica dell’ultimo anno, dalle continue interruzioni della didattica in presenza, dalla mancata ripresa delle attività ricreative, sportive e sociali a causa delle restrizioni imposte per contenere la pandemia da coronavirus.

Dopo lo stop forzato per la scorsa Pasqua a causa del lockdown, quest’anno l’amministrazione comunale non ha voluto far mancare ai ragazzi delle scuole il tradizionale scambio di auguri con la consegna delle uova Pasquali.

Dal nido alla scuola media, stamattina i bambini hanno ricevuto quello che rappresenta il simbolo per eccellenza di rinascita e nuova vita. “Abbiamo voluto lanciare, proprio in questo momento così ricco di incertezze e paure per il futuro – afferma il Sindaco Salvatore Castrovinci– un messaggio di normalità e di speranza di un velocissimo rientro nella normalità”.