Patti-Taormina, la Città Metropolitana di Messina a sostegno del progetto

La Città Metropolitana di Messina vuole dare sostegno e concretezza al progetto della scorrimento veloce Patti-San Piero Patti-Francavilla-Taormina.

Una circostanza che si evince dal bando della progettazione del terzo lotto pubblicato da Palazzo dei Leoni e poi anche dalle parole del sindaco metropolitana Cateno De Luca che metterà a disposizione della Regione il progetto preliminare dell’opera, che risale al 2011 e che ha già superato positivamente i primi passaggi. Questo si evince dall’incontro che si è svolto nel palazzo dell’ex provincia tra De Luca e i sindaci dei comuni di Patti, Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona.

Dopo l’incontro nelle scorse settimane con il Presidente della Regione, i sindaci hanno ribadito l’importanza per l’intero comprensorio di questa strategica infrastruttura, la cui realizzazione è in corso da decenni e che proprio negli ultimi giorni ha registrato un ulteriore passo avanti con la pubblicazione della manifestazione d’interesse relativa alla progettazione del terzo lotto Patti-San Piero Patti, già interamente finanziato nell’ambito del Patto per il Sud.

Su questa progettazione restano le perplessità del comitato Valle del Timeto; a fronte di un lungo tragitto che aggira il monte Spinello fino all’uscita di Colla Maffone di Librizzi, il comitato, per il terzo lotto, propone un tratto più corto e funzionale e soprattutto più economico. La partita è aperta.