La via Ardizzone, arteria importante del centro di Rometta, da tempo colpita da dissesto idrogeologico, sarà presto messa in sicurezza dopo che il commissario regionale, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, ha previsto l’appalto per l’affidamento del progetto e l’esecuzione dei lavori.

Un attesa lunga un ventennio per i cittadini della zona che hanno visto la strada abbassarsi giorno per giorno.