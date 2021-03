In Sicilia somministrati oltre 20mila vaccini oggi. Quasi 650.000 complessivamente

Sono oltre 20mila i vaccini somministrati, oggi, in Sicilia. Si tratta di un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni Centri vaccinali. Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 20.231 dosi: 14.116 Pfizer, 631 Moderna e 5.484 AstraZeneca.

In Sicilia sono già state somministrate 649.767 dosi di vaccino delle 778.525 consegnate pari all’83,5%; la media italiana è dell’81,9%. I dati (ripresi oggi) sul report vaccini si evincono dalla piattaforma del governo italiano dedicata all’emergenza Covid.

Le somministrazioni per categoria nell’Isola: 217.228 sono stati inoculati a operatori sanitari e sociosanitari; personale non sanitario 172.733; ospiti strutture residenziali 34.029; over 80 136.261; forze armate 27.426; personale scolastico 62.090.