Messina – Tragico incidente in tangenziale, muore una maestra 40enne. Indaga la procura

Un incidente dai risvolti tragici si è verificato nella notte a Messina.

Una donna di 40 anni, residente a Villafranca Tirrena, ha perso la vita la scorsa notte, per cause ancora da chiarire, mentre attraversava con la macchina il viadotto Bordonaro sulla Tangenziale, in direzione Messina-Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, la donna avrebbe perso il controllo della vettura, sbandando e finendo contro il guard-rail.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto però, intorno all’1, all’interno dell’auto non c’era nessuno. Poi la tragica scoperta: il cadavere della donna è stato infatti ritrovato poco dopo sotto il viadotto Bordonaro. Inutili i tentativi di soccorso.

La Polizia Stradale di Messina sta ancora cercando di capire le dinamiche dell’incidente. La donna potrebbe essere stata balzata fuori dall’auto, ma al momento non si esclude nessuna pista. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

La donna, Ada Maria Alessi, 40 anni, lascia il marito e due figli.

Il comune di Monforte San Giorgio, di cui la donna era originaria, ha voluto ricordare l’insegnante con un messaggio di profondo cordoglio a nome delle autorità locali: “Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Alessi-Bruno esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre di Ada Maria Alessi”.