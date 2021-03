Auto finisce fuori strada e si ribalta nella notte sulla Ponte Naso-Sinagra, alla guida un 21enne

Incidente autonomo, intorno alle 4 della notte appena trascorsa, lungo la strada a scorrimento veloce SP146, che collega Ponte Naso a Sinagra, in territorio di Naso.

Il 21enne di Sinagra, che procedeva sulla SP146 in direzione mare-monte, ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, probabilmente a causa della pioggia torrenziale e del fenomeno di acquaplaning. L’auto è finita fuori strada e si è ribaltata.

Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite degne di nota ed è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto i Carabinieri della stazione di Sinagra, guidati dal Maresciallo Roberto Ruzzi, per i rilievi, ed un ambulanza del 118 per accertare lo stato di salute del giovane sinagrese.