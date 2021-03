Preoccupante diffusione della variante inglese: casi sospetti a Capo d’Orlando, Naso e Sinagra

Dopo quelli accertati a Castell’Umberto, Santa Lucia del Mela e Cesarò, anche a Capo d’Orlando, Naso e Sinagra si registrano dei casi sospetti di variante inglese.

Nel comune paladino il sindaco Franco Ingrillì ha disposto con ordinanza la chiusura dei due istituti superiori, il Liceo “Lucio Piccolo” e l’Istituto “Merendino”. I due tamponi “sospetti” appartengono infatti a due studenti e oggi si sta svolgendo la sanificazione dei due plessi.

I compagni di classe dei due allievi risultati positivi sono stati posti in isolamento obbligatorio ed oggi saranno sottoposti a tampone molecolare.

Insieme all’Usca di Capo d’Orlando si sta organizzando uno screening con tamponi rapidi per tutti gli studenti dei due Istituti.

“La variante deve ancora essere confermata dalle analisi”, ha commentato il Sindaco, rinnovando ai più giovani l’invito al rispetto delle regole e ad evitare pericolosi assembramenti.

Scuole precauzionalmente chiuse, per un caso sospetto di variante inglese, anche a Sinagra. Il cittadino risultato positivo al test rapido era stato segnalato tra i contatti di un soggetto positivo alla “variante inglese” del Covid-19. Si attende ora l’esito del tampone molecolare.

Due sospetti casi di variante inglese, in attesa di conferma, anche a Naso. Uno dei due cittadini risultati positivi al tampone molecolare è un giovane rientrato una settimana fa dall’estero. Il secondo è un contatto diretto di uno dei due casi di accertata positività alla variante inglese a Castell’Umberto.

Intanto nell’intera provincia di Messina sono 44 i nuovi casi di Covid documentati dal bollettino giornaliero diramato ieri sera dal Ministero della Salute. Insieme a quella ennese, nella provincia peloritana nelle ultime tre settimane i contagi sono rimasti in discesa, al contrario del resto della Sicilia: una media di 38,5 casi al giorno nel messinese negli ultimi 21 giorni. Scende lievemente anche il numero dei ricoverati, da 42 a 40, di cui 19 al Policlinico, 10 al Piemonte, 6 al Papardo e 5 a Barcellona. 12 su 40 sono in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.