Aifa, stop precauzionale a tutti i vaccini AstraZeneca sull’intero territorio nazionale

L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea – in attesa dei pronunciamenti dell’EMA – il divieto di utilizzo del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei (gli ultimi erano stati Olanda, Germania e Francia).

Nessuna evidenza che casi di trombosi riscontrati nelle ultime settimane siano stati causati dal vaccino di Astrazeneca, ha riferito oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), dopo che anche diversi paesi europei hanno sospeso le somministrazioni del farmaco. In un comunicato, l’Oms ha riferito che sta valutando i documenti relativi al vaccino della multinazionale anglo-svedese e che è comunque importante andare avanti con la campagna di immunizzazione.

Il vaccino anti Covid sviluppato all’università di Oxford e prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca resta “sicuro ed efficace”, secondo i dati della somministrazione in corso nel Regno Unito, dove oltre 11 milioni di persone hanno già ricevuto questo siero.

I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo il decesso di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La procura di Biella ha aperto un’inchiesta sul decesso.