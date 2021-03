Sbloccati i fondi per la rigenerazione urbana

Sono stati sbloccati 8.5 miliardi di euro già stanziati dal Governo Conte per tutti i comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fino al 2034. Sono i fondi di rigenerazione urbana.

Queste risorse serviranno per interventi di manutenzione e/o di riuso di aree ed edifici pubblici, demolizione delle opere o di manufatti abusivi, interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e per progetti di mobilità sostenibile. Sono stati definiti con il decreto i criteri a cui i Comuni dovranno attenersi nel triennio 2021-2023 per richiedere le risorse.

Ciascun comune potrà fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di: a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.