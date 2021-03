Covid-19 – 672 i casi del giorno in Sicilia. Ricoveri in calo, ma aumentano le vittime, 18 oggi

Per il secondo giorno di fila il numero di nuovi casi di Covid-19 in Sicilia sfiora quota 700: mentre ieri erano stati 695 i nuovi positivi del giorno, oggi sono 672, registrati a fronte di 8.184 tamponi molecolari processati. (ieri erano stati 8.525 i test eseguiti)

Numeri che fanno abbassare lievemente il tasso di positività, che passa al 7,9%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,7%, La Regione Sicilia, però, continua a non conteggiare nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

Ancora in lieve calo il numero dei ricoverati in ospedale, oggi 4 meno di ieri: sono 771 i positivi al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 100 in terapia intensiva (8 meno di ieri, con 3 ingressi del giorno).

18 le vittime del Coronavirus oggi nell’Isola (in aumento rispetto a ieri, quando erano state 15). 813, invece, le persone che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore. Scende così a 13.522 il numero degli attuali positivi in Sicilia.

È sempre la provincia di Palermo a registrare il maggior numero di nuovi positivi: ben 263 i casi nel capoluogo di regione. Numero di contagi a tre cifre anche a Catania, dove sono 143. Poi 63 ad Agrigento, 51 a Messina e a Caltanissetta, 39 a Trapani, 32 a Ragusa, 27 a Siracusa e 3, infine, in provincia di Enna.

In Italia:

Contagi del giorno ancora in aumento nell’intera Penisola: oggi sono 25.673 (ieri erano stati 22.409), così come torna a crescere il numero delle vittime, 373 oggi. Esattamente 15.000, invece i guariti. Oggi in Italia ci sono 497.350 persone positive al Covid-19.