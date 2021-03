Calcio serie D, domenica 14 marzo Fc Messina-Licata in diretta su Sportitalia

Domenica 14 marzo alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il recupero della 13° giornata del girone I Fc Messina-Licata, in programma sul campo dello stadio “Franco Scoglio-San Filippo”.

Sono sette le lunghezze che separano le due sfidanti, i peloritani sono terzi a quota 38 punti, i gialloblù sono sesti con 31 punti. Entrambe le squadre però possono scalare le posizioni, il Messina deve recuperare due partite, il Licata una. La squadra di Massimo Costantino ha vinto cinque delle ultime sette gare, in casa ha centrato otto successi su nove incontri conquistando 24 punti sui 27 disponibili.

Solo il Rotonda è riuscito ad espugnare di misura il “Franco Scoglio”. I peloritani hanno una difesa d’acciaio con soli 13 gol subiti in 19 incontri, nessuno ha fatto meglio nel girone. La porta del Messina è rimasta inviolata in nove occasioni. Davanti i giallorossi vantano una regolarità invidiabile, sono sempre andati a segno tranne in tre sfide. Il Licata viene da due ko di misura consecutivi dopo aver centrato un filotto di quattro successi. La difesa è da primato con sole 15 reti incassate. La squadra allenata da Giovanni Campanella in trasferta ha vinto tre volte ed è riuscita a fermare sul pari le prime due della classe Acr Messina e Gelbison. L’esito dell’incontro dirà molto sui destini delle due squadre.

La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli. La partita sarà disponibile anche on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.