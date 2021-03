Naso – SiciliAntica dona alla Biblioteca Comunale il libro sui Caduti di Naso della Prima guerra mondiale

La sede di SiciliAntica Capo d’Orlando ha donato alla Biblioteca Comunale di Naso il volume “Pagine di Eroismo raccolte da Cono Di Lena in memoria dei Caduti di Naso (guerra 1915- 1918)” edito da Asola (Mantova) nel 1927.

Si tratta di un’importante testimonianza storica che documenta la tragica morte in battaglia durante la prima guerra mondiale dei soldati di Naso e di Capo d’Orlando.

Cono Di Lena, esponente della storica famiglia nasitana, fu combattente pluridecorato sul Carso e cofondatore e primo amministratore de “La Voce Repubblicana”.

I ricercatori di SiciliAntica Capo d’Orlando hanno rintracciato il libro presso l’abitazione privata dei coniugi Antonino Ipsale Pernicello e Carmela Gammeri nel centro storico di Naso e, insieme ai proprietari, hanno deciso di donarlo alla biblioteca Comunale per venire aggiunto al catalogo bibliografico in modo da essere messo a disposizione di quanti volessero consultarlo in futuro.

La consegna del volume è avvenuta alla presenza del Sindaco di Naso Gaetano Nanì, del responsabile di zona dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Ciro Artale con alcuni componenti del direttivo, del presidente di SiciliAntica Capo d’Orlando,Giuseppe Ingrillì e del responsabile dell’Archivio Storico di Naso, Aldo Cumia.