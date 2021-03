Elezioni amministrative a Patti: si è presentato il gruppo civico “Pa.T.T.I. che vorrei”

Nel pomeriggio di oggi è stato ufficializzato a Patti il gruppo civico “Pa.t.t.i. che vorrei – Patti.Tindari.Tradizione.Innovazione”, che intende impegnarsi nella prossima campagna elettorale.

La conferenza stampa di presentazione è stata presieduta dagli avvocati Attilio Scarcella e Santino Piraino. Il primo (nella foto accanto al simbolo del gruppo) è indicato da più parti come il candidato a sindaco del gruppo e la maggior parte delle domande, infatti, sono state incentrate proprio sul fatto che l’avvocato Scarcella, che è anche presidente dell'”Alma Patti”, squadra di basket che milita nel campionato nazionale di A2, possa essere della partita in primissima linea per le amministrative del prossimo autunno.

Il gruppo è composto da un centinaio di persone, di ceti ed età più disparati. Nel documento che ha annunciato la presenza del nuovo sodalizio sono stati ufficializzati i primi punti programmatici: famiglia e territorio, cultura e sport, sanità e qualità della vita, impresa ed economia e turismo e mobilità. E’ stata ribadita l’importanza di assicurare ora le basi per il futuro e soprattutto per evitare che i giovani vadano via dal loro paese di origine.

In chiusura del documento è scritto che “la nostra “Città è la Villa” in cui tutti devono voler vivere e per consentire ciò occorre programmare il futuro, aggregando il maggior numero di cittadini, perchè da soli si va più veloci, insieme si va più lontani.”