Fugge dal reparto malattie infettive, va fare la spesa e torna a casa. Denunciato dai carabinieri

Finisce nei guai un 64enne di Maletto, che ha lasciato il reparto covid dell’ospedale per tornare a casa, usando i mezzi pubblici e recandosi persino a fare la spesa. L’uomo, a causa di una polmonite interstiziale era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla con un severo quadro clinico.

Ma da qui è fuggito, ha preso un treno della Ferrovia Circum Etnea (Fce) per tornare a Maletto da Biancavilla e, prima di tornare a casa dalla madre, si è persino recato in un supermercato per acquistare cibo e bevande.

I carabinieri, dopo la segnalazione dell’ospedale di Biancavilla, lo hanno trovato presso l’abitazione della madre dove è stato assistito da personale medico dell’UscA di Randazzo e del 118 di Bronte. Il 64enne era stato riaccompagnato nell’ospedale di Biancavilla. Per lui è scatta la denuncia per l’inosservanza di un ordine impartito per impedire la diffusione di una malattia.