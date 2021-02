Covid-19 – 411 contagiati oggi in Sicilia. Scendono sotto quota mille i ricoverati nell’isola

18, invece, le vittime del giorno, che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a sfiorare quota quattromila (3.999 i decessi provocati dalla pandemia nell’isola).

Ancora a quattro cifre il numero dei guariti, oggi 1.119 le persone che hanno sconfitto il Covid, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a 29.180.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province, in tripla cifra c’è il solo capoluogo di Regione: 143 i casi oggi a Palermo. Poi 72 contagi a Catania, 56 a Messina, 48 a Caltanissetta, 33 a Siracusa, 24 a Trapani, 20 a Ragusa, 14 ad Agrigento e 1 ad Enna.

In Italia

Contagi in calo anche nel resto della nazione, sono 13.452 i casi di Covid del giorno (ieri erano 15.479). In discesa anche il numero dei deceduti, 232 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti del giorno sono 8.946.