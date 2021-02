Coronavirus – 38 nuovi casi nel messinese, 10 nella Città dello Stretto. Meno ricoverati negli ospedali

Sono dati confortanti quelli sulla diffusione del covid-19 registrati ieri in provincia di Messina. Netto calo dei ricoverati che passano da 190 a 178, di cui 70 al Policlinico, 22 al Papardo, 13 a Barcellona, 12 al Piemonte, 9 alla San Camillo, 28 alla Cappellani e 24 alla Opus.

Tra le 22 vittime che si sono contate ieri sull’Isola, anche un cittadino orlandino di 67 anni. Le persone che non ce l’hanno fatta a sconfiggere la malattia da inizio pandemia in provincia sono 371, di cui 59 nella prima ondata e 312 nella seconda.

Gli attuali positivi sono 2.274 (-20 rispetto al giorno precedente) nella Città dello Stretto, con 10 nuovi casi sui 38 registrati ieri in tutta la provincia. 28 sono quindi i nuovi positivi distribuiti negli altri comuni del messinese.

Passa da 48 a 46 il numero degli attuali positivi nel comune di Tortorici, mentre si attende ancora di conoscere l’esito del tampone molecolare per tre cittadini risultati positivi al test rapido. Al via oggi, a partire dalle ore 9,30 nel piazzale antistante il PalaOrice, lo screening “anti-COVID” rivolto alla popolazione e in particolare al mondo della scuola.

A S. Stefano di Camastra scende a 12 il numero dei positivi attuali e a 18 quello delle persone in isolamento/quarantena, mentre a Mistretta sono soltanto due gli attuali positivi, entrambi ricoverati al Cutroni Zodda di Barcellona PG. Nella giornata odierna sono attese le dimissioni di uno dei due.

Fermo a 141 il numero delle persone ancora contagiate dal Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto. La situazione ospedaliera è ancora invariata, con 10 persone ospedalizzate, ma nella giornata di oggi, annuncia il sindaco Pinuccio Calabrò, potrebbero esserci delle dimissioni.

Nessun nuovo caso anche Milazzo, dove si registrano 3 guariti, che fanno scendere gli attuali positivi a 37.