Serie B – La Cestistica Torrenovese vola in Lombardia per affrontare la Sangiorgese

Dopo la sconfitta subita al PalaTorre, la Fidelia Torrenova vola in Lombardia, dove domani alle 16 affronterà la Sangiorgese, per una sfida importante in ottica classifica.

L’11esima giornata del girone B1 di Serie B inizierà oggi, con la sfida tra il Bologna Basket e Bernareggio. Il derby siciliano di giornata sarà di scena al PalaMoncada, con la Virtus Ragusa che sarà ospite della capolista Agrigento. Infine la sfida tra il Green Basket Palermo e la Pallacanestro Crema è stata rinviata al 3 marzo.