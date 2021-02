Coronavirus – Contagi e ricoveri in discesa nel messinese. Migliora la situazione a Milazzo e S. Stefano Camastra

Continua la discesa della curva dei contagi nella provincia peloritana. 89 i casi registrati nella giornata di ieri. In calo anche il numero dei ricoverati, che passa dai complessivi 125 di giovedì 11 febbraio ai 117 di venerdì 12.

80 sono i degenti al Policlinico, 20 al Papardo e 17 al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. 18 le persone ancora ricoverate in rianimazione al Policlinico e 2 al Papardo. Nella giornata di ieri di sono registrate purtroppo ancora 2 vittime nel messinese: un 81enne, deceduto al Policlinico, mentre al Papardo a perdere la battaglia contro il virus è stata una 94enne.

In testa per numero di nuovi contagiati c’è la Città dello Stretto con 2.295 attuali positivi, che ieri ha contato 20 nuovi contagi su 161 tamponi processati. Seguono Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando, terzo comune in provincia per numero di contagiati. Nel comune paladino restano 84 gli attuali positivi e 45 sono le persone in quarantena. Situazione in miglioramento a Milazzo, dove si registrano 1 nuovo caso positivo e 5 guarigioni che portano il bilancio a 52 attuali positivi nella Città del Capo.

Sui Nebrodi, invece, lieve calo degli attuali positivi a Tortorici, che si avvia alla conclusione della “Zona Rossa” con 54 casi accertati e solo 2 persone positive al test rapido. 26 i contatti stretti di persone positive poste in quarantena. Nel comune oricense da lunedì al via un nuovo screening gratuito volontario per la cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione scolastica.

Numeri covid in discesa anche a S. Stefano di Camastra, dove passano da 19 a 16 i casi di positività in 24 ore, mentre sono 31 le persone in isolamento/quarantena e a Mistretta, dove si contano al momento solo 2 attuali positivi. Entrambi, però sono ricoverati al Cutroni Zodda di Barcellona. Si tratta di un 83enne ricoverato ormai da diverse settimane e un 75enne per il quale lo scorso giovedì si sono rese necessarie le cure ospedaliere.