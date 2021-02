L’associazione “Capo InVita” non rinuncia al Carnevale e, avendo ormai imparato a fare i conti con l’emergenza Covid, insieme all’amministrazione orlandina, ha trovato il modo per far divertire i bimbi di Capo d’Orlando senza farli spostare da casa.

Carnevale ovviamente insolito quello del 2021 e restano le ultime due dirette, previste per domani e martedì, a partire dalle ore 18, sulla pagina Facebook di CapoInVita.