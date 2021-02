Musumeci: “La Sicilia è pronta alla zona gialla. Vorrei i ristoranti aperti a San Valentino”

“Ho buoni motivi per pensare che i dati del monitoraggio di domani dell’Istituto Superiore di Sanità potranno non solo dare la conferma dell’introduzione della zona gialla ma, se il Ministro ci autorizzasse, consentire ai ristoratori e a chi somministra cibi di poter tenere aperti i loro locali fino alle 22 per questo fine settimana in occasione della festa di San Valentino”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Palazzo d’Orleans, facendo il punto sulla situazione sanitaria nell’Isola.

“Si sta realizzando l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio della zona rossa – ha proseguito il governatore – e cioè di potere presto arrivare al colore giallo. I dati ci danno ragione: diminuisce il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dei contagiati, e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non è ufficiale. Siamo assolutamente in una posizione tranquilla”.