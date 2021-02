Coronavirus – Buone notizie per S. Agata Militello: solo 4 gli attuali positivi

Netto calo degli attuali positivi a S. Agata di Militello, dove i casi accertati con tampone molecolare sono solo 4, mentre si contano ben 18 guarigioni dall’ultimo aggiornamento del 28 gennaio scorso.

Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi il primo cittadino Bruno Mancuso, con il consueto aggiornamento via social. Non si registrano casi sospetti al test rapido e nessun cittadino santagatese risulta ricoverato in ospedale.

5, invece, i soggetti in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi o perché provenienti dall’estero.

‘Vi confesso che ho un po’ di timore a rendere noti questi dati, molto confortanti, perché la preoccupazione è quella che un eccesso di ottimismo possa indurre i cittadini ad una sorta di “liberi tutti” con conseguente calo delle precauzioni ed inosservanza delle disposizioni.” commenta Mancuso.

“Gli esperti ci dicono che il calo dei contagi, laddove c’è stato, e’ dovuto alle rigide misure adottate che hanno prodotto effetti positivi.

E’ importante pertanto, anche con la ripresa delle attività scolastiche, mantenere alta la guardia e tenere comportamenti improntati alla massima attenzione e prudenza, per scongiurare una pericolosa ripresa dei contagi.”