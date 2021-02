Covid – Ancora in calo i casi in Sicilia, sono 478. Scende il tasso di positività, 22 le vittime

Sono 478 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Sicilia, riscontrati a fronte di 6.834 tamponi molecolari processati. E’ il 16° giorno di fila sotto quota 1000 per l’isola. Numeri in netto calo rispetto a ieri, quando erano stati 574 i nuovi casi, su circa 7.000 tamponi.

La Sicilia continua la sua linea, non conteggiando i positivi ai test rapidi. Ancora 0 positivi, su circa 16.000 test rapidi effettuati. Tenendo conto solo dei tamponi molecolari, dunque, il tasso di positività si assesta al 6,9%, in calo di un punto rispetto a ieri. Considerando anche i test rapidi, invece, il dato di incidenza scende al 2,2%.

22, invece, le vittime del giorno (ieri erano state 25), che portano il totale dei deceduti in Sicilia a causa del Covid-19 a 3.704.

Anche oggi il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi, sono 533. Gli attuali positivi scendono a quota 38.932.

Diminuisce invece di tre unità il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 1.373, di cui 178 in terapia intensiva (dato invariato, ma con 12 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nell’isola, è ancora Palermo a prendersi il primo posto per numero di nuovi casi in un giorno, con ben 137 contagi, seguono Messina con 117 e Catania con 107. Più bassi i dati nelle altre province: 55 a Siracusa, 21 a Trapani, 18 a Caltanissetta. Poi 13 a Ragusa, 6 ad Agrigento e infine 4 ad Enna.

Calo dei contagi anche in Italia, sono 7.979 i casi di Covid del giorno. in aumento invece il numero delle vittime in un giorno, che sono 307. I guariti invece doppiano il numero dei contagiati, oggi sono 15.082.