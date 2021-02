Valle del Mela, il no di commissione tecnica regionale e ambientalisti all’impianto “FORSU” di A2A

Le associazioni, i comitati e i gruppi ambientalisti della Valle del Mela sono d’accordo con la commissione tecnica specialistica regionale Via –Vas, che ha espresso parere negativo al progetto per la realizzazione dell’impianto FORSU da parte della società A2A per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani presso la centrale di San Filippo del Mela: per la commissione l’impianto proposto è sovradimensionato rispetto al fabbisogno dell’ambito territoriale, perché l’azienda lo ha dimensionato considerando di trattare i rifiuti dell’intera provincia di Messina, estendendosi anche verso le province di Catania, Enna e Palermo.

L’impianto poi non risulterebbe conforme alla pianificazione d’ambito vigente. Le associazioni sono favorevoli agli impianti per il trattamento della frazione organica, quelli ecosostenibili e che non devono arrecare pregiudizio per la salute pubblica e l’ambiente.