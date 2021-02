Coronavirus – Contagi in calo in tutto il messinese

Due le vittime del Coronavirus registrate ieri nel messinese: si tratta di un 73enne di Messina e di una 89enne di Castroreale. Scende ancora il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: adesso sono 149, di cui 103 al Policlinico, 27 al Papardo e 19 a Barcellona.

Due in meno i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, ora sono 19, dato dimezzato rispetto al picco massimo di 38, raggiunto il 21 e il 27 gennaio scorsi. Per quanto riguarda i comuni della provincia peloritana, 3 guarigioni a Tortorici fanno passare da 67 a 64 i positivi accertati con tampone molecolare nel comune oricense, nel suo secondo giorno di zona rossa. 4 i soggetti positivi al test rapido, in attesa di conferma del molecolare, mentre 40 persone si trovano in isolamento in quanto contatti di positivi.

Lieve calo anche a Capo d’Orlando, dove i positivi sono scesi a 90, mentre restano 64 le persone in quarantena. Intanto stamattina è iniziato, in contrada Bagnoli, lo screening previsto in vista della ripresa delle lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori.

I test rapidi per studenti, docenti e personale ATA degli istituti superiori continueranno anche nella giornata di domani, per la ripresa in sicurezza della didattica in aula. Capizzi registra la sua ottava vittima del Covid: si tratta di un’anziana donna di 97 anni, che era ricoverata in ospedale ad Enna. Al momento nel comune nebroideo sono 28 i positivi, di cui 16 nella casa di riposo in cui si è registrato un focolaio.

Nessun nuovo caso di positività a Milazzo, con nove guarigioni che fanno scendere in maniera consistente il dato degli attuali positivi: adesso sono 104. Negli altri comuni della fascia tirrenica, situazione invariata a Torregrotta, mentre salgono a 62 i positivi a Terme Vigliatore, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto è in corso lo screening per dipendenti e amministratori di Palazzo Longano.