Coronavirus – In provincia di Messina netto calo di vittime e ricoveri

Netto calo dei decessi, finalmente in Sicilia: 24 le vittime del Covid ieri nell’isola, di cui 3 a Messina, si tratta di due uomini di 49 e 75 anni e di una signora di 82. In discesa anche il numero dei ricoveri in provincia, ora sono 154, ben dieci in meno rispetto al giorno prima, di cui 106 al Policlinico, 31 al Papardo e 17 a Barcellona. 21 invece le persone ricoverate in terapia intensiva nella provincia peloritana.

Per quanto riguarda i singoli comuni, nel primo giorno di zona rossa a Tortorici si registra un aumento dei contagiati: 9 in più rispetto all’ultimo aggiornamento di mercoledì, per un totale di 67 casi di Covid-19 accertati con tampone molecolare.

Nel comune oricense, poi, 4 persone sono risultate positive al test rapido, ed ulteriori 48 soggetti sono in isolamento precauzionale in quanto contatti di positivi. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi ieri su iniziativa del Prefetto di Messina, ha organizzato servizi di vigilanza dinamica 24 ore su 24 fino al 15 febbraio, con tutte le forze a disposizione, per monitorare l’osservanza delle misure anti-contagio da parte della popolazione.

Nel resto dei comuni della zona tirrenica e dei Nebrodi si registra una consistente diminuzione del numero dei contagiati: A Mistretta adesso sono 18, di cui uno ricoverato. 17 poi i casi sintomatici in corso di accertamento.

A Rometta scendono a venti gli attuali positivi, 11 guariti ed un nuovo positivo a Milazzo, dove sono 113 adesso i contagiati.

Tre nuovi casi di positività e 4 guariti a Barcellona Pozzo di Gotto, calo anche a Saponara, dove adesso sono soltanto 14 le persone positive, restano 24 positivi a Torregrotta, 19 a Spadafora, e due nuovi casi di portano il totale a 17 a Venetico.