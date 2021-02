Covid – Nel messinese scendono i ricoveri e continuano gli screening per le scuole

34 le vittime del Covid ieri in Sicilia, di cui due nel messinese: una 74enne di Messina e un 75enne di Venetico. Scendono di tre unità i ricoveri, che ora sono 164, di cui 104 al Policlinico, 32 al Papardo e 28 a Barcellona. 22 i pazienti Covid nei raparti di terapia intensiva

Per quanto riguarda la situazione nei comuni del messinese, mentre Tortorici da domani e fino al 15 febbraio sarà zona rossa (qui la notizia), a Roccalumera tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse anche oggi e domani. 10 i soggetti risultati positivi nel corso dello screening sulla popolazione scolastica. I dieci soggetti poi sono risultati negativi al tampone molecolare, ma in via precauzionale l’Asp ha organizzato per sabato un secondo screening, al fine di riavviare le attività scolastiche in sicurezza. Buone notizie a S. Teresa di Riva, dove ieri mattina è stato riaperto l’asilo nido “Montessori”, in cui nei giorni scorsi era risultata positiva una dipendente. Al momento a Santa Teresa risultano positive 27 persone.

Due nuovi positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, dove si registrano anche tre guarigioni. Dei nove barcellonesi che erano ricoverati, due sono stati dimessi ed hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni.

6 guarigioni a Terme Vigliatore, dove gli attuali positivi sono adesso 45. 30 contagiati a Torregrotta, dove sono guarite 4 persone, 9 a Monforte San Giorgio e 3 a Furnari. 11 poi i positivi accertati con tampone molecolare a Gioiosa Marea, mentre ulteriori 5 soggetti sono in quarantena, in quanto contatti di positivi.

Situazione invariata a Capo d’Orlando e Sant’Agata Militello: in entrambi i comuni tirrenici per il weekend sono previsti screening dedicati ad alunni e personale delle scuole superiori, in vista della ripresa delle lezioni in presenza al 50%, a partire da lunedì 8 febbraio.

Lunedì previsto uno screening sulla popolazione scolastica anche ad Acquedolci.