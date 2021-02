Covid – Il messinese tra screening e cali dei contagi. Positivo anche il prefetto Librizzi

Dopo il calo di lunedì, ieri sono risalite le vittime del Covid in Sicilia. 37, di cui 6 nel messinese, tra cui un uomo di 58 ed una donna di 62 anni. In lieve calo i ricoveri, che ora sono 167.

È risultata positiva anche la dottoressa Maria Carmela Librizzi, 62 anni, prefetto di Messina, da mesi impegnata in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid. Il prefetto al momento è asintomatica e sta lavorando da casa, dove si trova in isolamento.

Per quanto riguarda i comuni della zona tirrenica, a Milazzo gli attuali contagiati sono adesso 126, 52 invece a Villafranca Tirrena e 51 a Terme Vigliatore. Poi 16 a Saponara 12 a Pace del Mela e buone notizie a Rodì Milici, Furnari ed Oliveri, dove diverse guarigioni hanno fatto scendere il numero degli attuali positivi.

Passando alla zona nebroidea, a Tortorici sono 70, al momento, i positivi accertati con tampone molecolare ed 8 al test rapido.

Contagi in calo a Mistretta, dove passano da 29 a 22 gli attuali positivi, di cui uno è ricoverato in ospedale. Sono ben 87 le persone uscite dall’isolamento, perché guarite o dopo aver completato il periodo di quarantena.

A Capo d’Orlando sono tutti negativi i 270 tamponi effettuati ieri su insegnanti, studenti e personale Ata dei due Istituti Comprensivi orlandini che hanno aderito allo screening. Un esito molto incoraggiante, che oggi ha permesso di ricominciare le attività didattiche in presenza con maggiore tranquillità ed in sicurezza.

A Naso si sta procedendo al tracciamento dei contatti ed al conseguente isolamento dei soggetti che hanno incontrato un soggetto risultato positivo, mentre a Sinagra, in vista della riapertura delle scuole, è previsto uno screening per il pomeriggio di sabato 6 febbraio. Le prenotazioni sono aperte e sarà possibile effettuare fino a 250 test rapidi.